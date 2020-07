नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने स्वयं ट्वीट कर जानकारी दी कि वह कोविड पॉजिटिव है। अमिताभ ने ट्वीट कर लिखा -'मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ। अस्पताल के लोग प्रशासन को इसकी जानकारी दे रहे है। अभिषेक बच्चन सहित ऊनि पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही जया बच्चन, श्वेता नंदा, अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों नानावती अस्पताल में सहज हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं। दोनों एक्टर की जनरल ब्लड केमिस्ट्री और नब्ज स्थिर है, दोनों एक्टर ने अच्छी नींद ली और अपना ब्रेकफास्ट किया। अमिताभ बच्चन परिवार में काम करने वाले 28 लोगों को क्‍वारंटाइन किया गया है। यह लोग बच्चन परिवार में काम करते थे और परिवार के सदस्यों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे।

SARKAAAR am sure u will kick Corona on its butt and come back more stronger than ever like u always did ..I wont pray for u, but I will pray for the Corona who will surely die in its assault on u🙏🙏🙏 https://t.co/AmGcJSBgpA