सुशांत के निधन के बाद जमकर वायरल हो रहा इस एक्टर का ट्वीट, कहा- बॉलीवुड कोई परिवार नहीं है, यह न कभी था और...

नई दिल्‍ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया से अचानक चले जाने से सभी लोग हैरान है। उनकी मौत पर आम लोगों से लेकर कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी बॉलीवुड में जारी परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा है। वहीं, हाल ही में 'अफसोस' फिल्म के एक्टर गुलशन देवैया ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

गुलशन देवैया ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "बॉलीवुड कोई परिवार नहीं है, यह न कभी था और न ही कभी बन पाएगा। अगर कोई सोचता है कि बॉलीवुड एक परिवार है, तो यह एक समस्या है। बॉलीवुड काम करने की जगह का एक काल्पनिक नाम है। मैं यहां किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं और माफी चाहता हूं अगर किसी को भी ऐसा लगे तो।"

Really sorry to be doing this but Bollywood is not a family , it never was and never will be . If one thinks it’s a family .. there is the problem. Bollywood is an imaginary name for a place of work that’s it . I am really not trying to put anybody down here & sorry if it seems https://t.co/hoz30WiEOJ