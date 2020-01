तानाजी की सक्सेस के बाद अजय ने शुरू की राजामौली की फिल्म RRR की शूटिंग

नई दिल्ली । अभिनेता अजय देवगन की फिल्म तानाजी को लोगो का खूब प्यार मिल रहा हैं और दर्शकों द्वारा इसे खूब पसंद किया जा रहा हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 167.45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा सैफ अली खान, काजोल, शरद केलकर, नेहा शर्मा और पद्मावती राव भी अहम भूमिकाओं में हैं।

अब अजय देवगन ने अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर की शुरुआत कर दी है। आरआरआर मूवी ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया, हम लोग अजय देवगन के साथ हमारे शेड्यूल की शुरुआत के लिए बहुत खुश हैं।

All of us are super charged and ecstatic to kickstart our schedule with @AjayDevgn ji today... Welcome Sir!#AjayDevgn #RRRMovie #RRR pic.twitter.com/9jVnlpdTmY