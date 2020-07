तापसी के बाद स्वरा ने कंगना रनौत को दिया करारा जवाब, बोलीं- 1955 में ‘पाथेर पांचाली’ के साथ कंगना जी ने समानांतर सिनेमा चलाया...

नई दिल्ली। पिछले काफी दिनों से एक्ट्रेस कंगना रनौत नेपोटिजम पर खुलकर बात कर रही है। उन्होंने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसी आउटसाइडर्स को भी लपेट लिया है जिस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। तापसी पन्नू ने कंगना को इस मुद्दे पर करारा जवाब दिया था और अब सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर ने भी कंगना की जमकर खिंचाई की है।

एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि वह आउटसाइडर्स की बात करती हैं लेकिन तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसे ऐक्टर्स को काम नहीं मिलता और ये बॉलिवुड के बड़े डायरेक्टर्स की चापलूसी करती हैं। इसके जवाब में तापसी ने पहले ही कहा कि उनकी किसी फिल्म को ऐसे किसी प्रड्यूसर ने प्रड्यूस नहीं किया है जिसे कंगना टारगेट कर रही हैं। अब स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर कंगना की खिंचाई की है।

Okay so while on topic.. full disclosure & confession.

I am needy.

I need respectful public interaction.

I need rationality and logic in debate.

I need sane, civil and decent public discourse.

I need rule of law.

and I need FACTS !

What do you need? #NeedyOutsider

🤓🤓🤓