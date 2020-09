शिवसेना के बाद कंगना का पत्रकार से पंगा, पत्रकार ने भी सुना दी खरी-खरी

नई दिल्ली। बॉलीवुड सेलेब्स से टकराते-टकराते कंगना रनोट अब मीडिया से भी टक्कर ले रही हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा था। हालांकि, जब आज तक के पत्रकार कमलेश सुतार ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जिस विधानसभा सीट के लिए वोटिंग की, वहां से शिवसेना का कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था तो वे भड़क गईं।

जब ‘आज तक’ के रिपोर्टर कमलेश सुतार ने इसकी पड़ताल की तो पता चला, कंगना का यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। झूठ पकड़े जाने के बाद कंगना ने रिपोर्टर को लीगल एक्शन लेने और जेल भिजवाने की धमकी दे डाली। हालांकि बाद में उन्हें अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा।

कंगना ने सुतार को खुली धमकी देते हुए लिखा, ‘आप गलत हैं। गलत जानकारी मत फैलाइए। मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगी और आपको यह कोर्ट में साबित करना होगा, यह ट्रोलिंग आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अपने इस नॉटी झूठ की कीमत आपको जेल जाकर चुकानी पड़ेगी।’

इसके बाद कंगना ने वोटिंग वाले ट्वीट पर सफाई दी और लिखा, ‘मैं स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रही थी। लेकिन वे जानबूझकर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, क्या मूर्ख हैं, पत्रकार होने का दावा करते हैं। लेकिन खुलकर झूठ फैला रहे हैं। उन्हें अदालत में घसीटा जाना चाहिए।’

पत्रकार ने सुना दी खरी-खरी-

कंगना के ट्वीट पर कमलेश सुतार ने भी खरी-खरी सुना दी। उन्होंने लिखा, ‘और कंगना रनोट जी। मैं पत्रकार हूं, ट्रोल नहीं। इसलिए प्लीज एक पत्रकार को 'आपको यह बहुत महंगा पड़ेगा' से धमकाने की कोशिश मत कीजिए! गुड नाइट!’

