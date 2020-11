जन्मदिन पर आदित्य रॉय कपूर की नई फिल्म की घोषणा, एक्शन अवतार में नजर आएंगे अभिनेता

मुंबई। अभिनेता आदित्य रॉय कपूर आज यानी 16 नवंबर को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर आदित्य की अगली फिल्म की घोषणा हुई है। आदित्य रॉय कपूर एक्शन अवतार में नजर आएंगे। फिल्म का नाम 'ओम: द बैटल विदइन' है। फिल्म का निर्देशन एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के बेटे कपिल शर्मा करेंगे। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियोज, अहमद खान और शायरा खान द्वारा किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग अगले महीने दिसंबर में शुरू हो जाएगी। यह जानकारी फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर दी।

तरण आदर्श ने ट्विटर पर आदित्य रॉय कपूर की तस्वीर शेयर कर लिखा-'आदित्य रॉय कपूर ओम में नजर आएंगे। आज आदित्य रॉय कपूर के जन्मदिन पर, प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज, अहमद खान और शायरा खान ने अभिनेता की नई फिल्म की घोषणा की...जिसका टाइटल 'ओम: द बैटल विदइन' है और फिल्म कपिल वर्मा द्वारा निर्देशित है। एक्शन एंटरटेनर फिल्म इस दिसंबर से शुरू होगी और 2021 रिलीज में रिलीज होगी।'

ADITYA ROY KAPUR IN #OM... On #AdityaRoyKapur's birthday today, producers Zee Studios, Ahmed Khan and Shaira Khan announce new film starring the actor... Titled #Om - The Battle Within... Directed by Kapil Verma... The action entertainer starts this Dec... 2021 release. pic.twitter.com/Ez4mrww0zb