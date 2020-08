पिता की 70 वीं बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा

मुंबई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पिता दिवंगत अशोक चोपड़ा की आज 70 वीं बर्थ एनवर्सरी है। इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा अपने पिता को याद कर काफी भावुक हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लिखा - 'मेरे हमेशा के लिए चीयर लीडर। आज आप 70 साल के होते। आपको याद कर रही हूं।'

इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा के पिता किसी अवार्ड शो में स्टेज पर प्रियंका की तरफ से अवार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे है। इसके बाद वह स्टेज पर छोटी सी स्पीच देते दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा अपने पिता के बहुत करीब थी, लेकिन साल 2013 में उनके निधन के बाद प्रियंका एकदम टूट सी गई थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था।

My forever cheerleader. You would have been 70 today. Miss you dad. ❤️ pic.twitter.com/HUEiDFRPFw