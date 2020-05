तेलुगु फिल्म 'प्रयाणम' के 11 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस पायल घोष ने मनाया जश्न

नई दिल्ली। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस पायल घोष की पहली रिलीज तेलुगु फिल्म 'प्रयाणम' ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। इस फिल्म में पायल ने मनोज मंचू के अपोजिट अपना करियर शुरू किया था और चंद्रशेखर येलेटी द्वारा निर्देशित है।

पायल घोष ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर लिखा- 'आज 29 मई को शुक्रवार है, उस साल मैंने इस फिल्म के साथ सिनेमा की दुनिया में अपनी शुरुआत की थी। एक दशक से ज्यादा पहले की तुलना में कल की तरह ही लगता है। और यहां मैं फिर से एक किशोर के रूप में उत्साही हूं।' साथ ही हैशटैश फ्लैशबैकफ्राइडे और 11इयरऑफप्रयाणम लगाया।

उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़ी कुछ अद्भुत यादें हैं। यह कल की तरह ही लगता है जब मैंने अपना पहला शॉट दिया था। मैं अपनी यात्रा के साथ बहुत खुश और संतुष्ट हूं और 'प्रयाणम' हमेशा मेरे लिए खास होगा। पायल घोष सोशल मीडिया पर सक्रिय है और अक्सर अपनी फोटो शेयर करती रहती हैं। कुछ समय पहले अभिनेत्री पायल घोष के नए फैशन शूट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी।

