VIDEO: कंगना रनौत फिल्म 'तेजस' और 'धाकड़' की तैयारियों में जुटी

मुंबई। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इन दिनों अपने होमटाउन हिमाचल में हैं और अपनी आगामी फिल्म 'तेजस' और 'धाकड़' की तैयारियों में लगी है। हाल ही में फिल्म 'थलाइवी' के एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी करने के बाद कंगना अब फिल्म 'तेजस' और 'धाकड़' के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं।

कंगना ने अपने वर्कआउट का एक वीडियो ट्विटर पर भी शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को बॉलीवुड की एक्शन हीरोइन भी बताया है। कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा-'मैंने अपनी आगामी एक्शन फिल्मों तेजस और धाकड़ के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इन फिल्मों में क्रमशः एक फौजी और एक जासूस की भूमिका निभा रही हूं। बॉलीवुड की थाली ने मुझे बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन मणिकर्णिका की सफलता के बाद मैंने बॉलीवुड को सही मायने में पहली एक्शन हिरोइन दी है।'

कंगना अपनी आगामी फिल्म 'तेजस' और 'धाकड़' के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सोशल मीडिया पर उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना अपनी आगामी फिल्म 'तेजस' में पायलट की भूमिका निभाएंगी। यह पहला मौका होगा जब कंगना किसी भी फिल्म में इस तरह का किरदार निभाएंगी। रोनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित फिल्म 'तेजस' का निर्देशन सर्वेश मेवाड़ा कर रहे हैं। वहीं फिल्म 'धाकड़' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी।

I have started action training for my upcoming action films #Tejas and #Dhakaad I play a Fauji and a Spy respectively in these films. Bollywood ki thali may have given me a lot but post Manikarnika success I too have given Bollywood it’s first ever legitimate action heroine ❤️ pic.twitter.com/0gkNqk3yuo