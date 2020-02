अभिनेता शाहबाज खान पर लड़की ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, FIR दर्ज

नई दिल्ली । बॉलीवुड फिल्मों और टीवी के काफी शोज में नजर आने वाले अभिनेता शाहबाज़ खान इन दिनों चर्चा में बने हुए है। खबरों के मुताबिक, उन पर एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत FIR दर्ज की गई है।

Mumbai: Case of molestation filed against actor Shahbaz Khan at Oshiwara Police Station. FIR registered under IPC sec 354 (Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) & 509 (Word, gesture or act intended to insult modesty of a woman). Investigation on.