अभिनेता आफताब ने की निन दुसांज के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस की घोषणा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आफताब शिवदासानी इन दिनों चर्चा में हैं। अभिनेता आफताब शिवदासानी और उनकी पत्नी निन दुसांज ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी माउंट जेन मीडिया की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य फिल्मों, ऑनलाइन शो और डॉक्यूमेंट्री आदि बनाना है। यह जानकारी आफताब शिवदासानी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर दी। आफताब ने कहा कि वह और निन दोनों काफी समय से निर्माण में लगे थे। आफताब शिवदासानी ने ट्वीट किया-'निन दुसांज और मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी माउंट जेन मीडिया के लॉन्च की घोषणा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हमारा उद्देश्य अच्छी कहानियों को बताना और मनोरंजन पर गुणवत्ता सामग्री को उच्च बनाना है। हम इस अद्भुत यात्रा पर आपके प्यार और समर्थन के लिए तत्पर हैं।' साथ ही आफताब ने हैशटैग माउंटजेनमीडिया लगाया।

उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से इंडस्ट्री में होने के कारण उनका अनुभव अच्छा है। 42 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि मैं इस नए प्रयास के लिए उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि हमेशा कहानी कहने की कला से प्रेरित होकर मैं विभिन्न प्रोजेक्ट में बहुत सारी प्रतिभाओं के साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। आफताब अगली बार वेब सीरीज जहर 2 पर नजर आएंगे।

. @nindusanj and I are very excited to announce the launch of our production company @mountzenmedia . We aim to tell good stories and make quality content high on entertainment. We look forward to your love and support on this amazing journey. 🙏🏼🎥🎬💫#mountzenmedia pic.twitter.com/JTelCWSFc5