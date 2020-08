कोरोना से जंग जीतकर लौटे अभिषेक बच्चन, पिता अमिताभ बच्चन बोले- ईश्वर महान हैं

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। यह जानकारी अभिषेक बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर दी। जूनियर बच्चन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और घर आने के लिए रास्ते में हैं। अभिषेक बच्चन के पिता 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने कहा कि ईश्वर महान हैं। अभिषेक बच्चन ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा-'वादा तो वादा होता है! आज दोपहर मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसे हरा दूंगा। मेरे और मेरे परिवार के लिए दुआ करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नानावती अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने जो कुछ भी किया उसके लिए उनका दिल से आभार। धन्यवाद।

जूनियर बच्चन लंबे समय से मुबंई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे। अभिषेक बच्‍चन को 29 दिन बाद डिस्‍चार्ज किया गया है। बच्चन परिवार के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। बेटे अभिषेक बच्‍चन के कोरोना से जंग जीतने पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि ईश्वर महान हैं। पिछले महीने बच्चन परिवार के चार सदस्य अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब सभी ने कोरोना से जंग जीत ली है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा-'अभिषेक का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है, अस्पताल से छुट्टी दे दी.. अपने घर के आने के रास्ते में हैं.. भगवान महान हैं .. प्रार्थना के लिए ईएफ और शुभचिंतकों का धन्यवाद।'

T 3620 - Abhishek tests negative for CoviD .. discharged from Hospital .. on his way home ..

GOD IS GREAT .. 🙏🙏🙏🙏

.. thank you Ef and well wishers for your PRAYERS .. pic.twitter.com/aHyBw0SPFH