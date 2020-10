लक्ष्मी बम का ट्रेलर देख बोले आमिर खान, मेरे दोस्त, इसे देखने का इंतज़ार है, काश...

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फ़िल्म लक्ष्मी बम का ट्रेलर इन दिनों काफी धमाल मचा रहा है। ट्रेलर में अक्षय कुमार की एक्टिंग की तमाम लोगों ने तारीफ़ की और अब बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर आमिर ख़ान ने लक्ष्मी बम की तारीफ़ की है।

आमिर ने तो यहां तक कह दिया कि फ़िल्म थिएटर्स में रिलीज़ होनी चाहिए थी। आमिर की इस तारीफ़ से अक्षय कुमार भी गदगद हैं। आमिर ने गुरुवार को ट्वीट किया- प्रिय अक्षय कुमार, क्या ज़बरदस्त ट्रेलर है, मेरे दोस्त। इसे देखने का इंतज़ार है। यह बड़ी हिट होगी। काश, थिएटर्स में रिलीज़ होती। और तुम्हारी परफॉर्मेंस शानदार है। सभी को शुभकामनाएं। लक्ष्मी को राघव लॉरेंस ने निर्देशित किया है। फ़िल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड रोल में हैं।

Dear @akshaykumar, what a superb trailer, my friend. Can't wait to see it. This will be huge! Wish it was releasing in the theatres. And your performance is outstanding! Best wishes to everyone.https://t.co/4Cz0sc9Y94@offl_Lawrence @foxstarhindi @advani_kiara @Shabinaa_Ent — Aamir Khan (@aamir_khan) October 15, 2020

आमिर की तारीफ़ से खुश हुए अक्षय कुमार ने जवाब में लिखा- प्रिय आमिर ख़ान, तारीफ़ और हौसलाअफ़ज़ाई के लिए शुक्रिया। ऐसे मुश्किल वक़्त में वाकई यह बहुत मायने रखता है। दिल छू लिया मेरे यार। इसके साथ अक्षय ने Men Supporting Men हैशटैग भी लिखा है।

Dear @aamir_khan , thank you so much for your kind words and supportive encouragement, truly means a lot in these heavy times 🙏🏻 So touched my friend. #MenSupportingMen https://t.co/l80KXBqhlS — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 15, 2020

आमिर और अक्षय के बीच दोस्ती की यह भावना उस वक़्त भी देखने को मिली थी, जब अक्षय अपनी फ़िल्म बच्चन पांडेय को इस साल क्रिसमस से हटाकर 2021 में ले गये थे, क्योंकि तब आमिर की लाल सिंह चड्ढा क्रिसमस पर आ रही थी। हालांकि, सिनेमाघरों की लगातार तालाबंदी की वजह से आमिर की लाल सिंह चड्ढा भी इस साल रिलीज़ नहीं हो रही। यह फ़िल्म अब अगले साल क्रिसमस पर आएगी। आमिर ने इससे पहले अक्षय की फ़िल्म गुड न्यूज़ के ट्रेलर की भी ख़ूब तारीफ़ की थी, जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी।

लक्ष्मी बम के ट्रेलर ने 24 घंटों के भीतर 70 मिलियन व्यूज़ का रिकॉर्ड कायम किया है। यह 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला ट्रेलर बन चुका है। 'लक्ष्मी बम' में हॉरर और थ्रिल के साथ कॉमेडी का भी ज़बरदस्त तड़का है। यह तमिल ब्लॉकबस्टर 'मुनि 2- कंचना' का आधिकारिक रीमेक है। अक्षय ने एक्शन, ड्रामा, इमोशन से लेकर कॉमेडी फ़िल्में की हैं, मगर इस बार वो अलग ही रंग में हैं। भूलभुलैया के बाद अक्षय की यह दूसरी हॉरर-कॉमेडी है।

