आमिर खान ने थियेटर में देखी फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी', दिलजीत दोसांझ ने लिखा पोस्ट

कोरोना काल के बीच देश में कुछ एहतियात के साथ सिनेमाघरों को हाल में खोल दिए गए है। इन सब के बीच अभिनेता मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ व फातिमा सना शेख की फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी' को सिनेमाघरों में 15 नवम्बर को रिलीज किया गया। आम लोगों के साथ-साथ आमिर खान ने भी थियेटर में जाकर इस फिल्म का लुत्फ उठाया। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है।

वहीं अब अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने इसके लिए आमिर खान के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ ही खुशी भी जाहिर की है। दिलजीत दोसांझ ने आमिर के ट्वीट को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा-'इस कहते हैं भारतीय सिनेमा का सपोर्ट..हम जानते हैं कि हर तरह के बिजनेस के लिए अभी काफी मुश्किल दौर है। एक दूसरे के सपोर्ट से हम फिर खड़े हो सकते हैं।'

On my way to see Suraj Pe Mangal Bhari in a Cinema Hall. Really looking forward to the big screen experience, after so long !