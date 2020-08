आमिर खान ने तुर्की की प्रथम महिला से की मुलाकात, भड़के यूजर्स ने जमकर लगाई क्लास

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंच चुके हैं। हाल ही में उन्होंने तुर्की की पहली महिला एमीन एर्दोगान से मुलाकात की। लेकिन इन दोनों की मुलाकात कुछ लोगों को रास नहीं आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर आमिर खान को जमकर ट्रोल किया जाने लगा।

एक यूजर ने आमिर को ट्रोल करते हुए ट्विटर पर लिखा, 'आमिर खान ने स्वतंत्रा दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन उनके पास टर्किश की पहली महिला के साथ वक्त बिताने का काफी समय था। लग रहा है कि किरण और आमिर को अपना नया घर मिल गया है, क्योंकि भारत असहिष्णु है।'

एक और यूजर ने लिखा, 'आज के समय में तुर्की का रुख पूरी तरह से भारत विरोधी है। सरकार ने किसी भी तरह की तुर्की यात्रा के लिए सलाह नहीं दी है। भारत के एक सुपरस्टार ने टर्किश फर्स्ट लेडी के साथ मुलाकात की है। एंटी नेशनल न बोले तो क्या बोलें।

#AamirKhan can go to Turkey and meet Emine #Erdogan, wife of Recep who openly challenges India's sovereignty from Pak's parliament !



But won't attend Shalom India fest in Mumbai itself, where Netanyahu and Modi were present too. pic.twitter.com/Hfx4U8bQw8