आलिया- रणबीर को बेहतर एक्टर बताने की बात पर ट्रोल हुए आर बाल्की, यूजर्स ने की बोलती बंद

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर काफी तगड़ा विवाद चल रहा है। अब फिल्म डायरेक्टर आर बाल्की ने एक ऐसा बयान दिया, जिसके बाद पर घमासन छिड़ गया है। एक इंटरव्यू में बाल्की ने कहा, मुझे आलिया या रणबीर से बेहतर एक्टर ला दो फिर मैं बहस करने को तैयार हूं।

उन्होंने नेपोटिज्म के सवाल पर ये बोला था। अब उनके इस बयान से बॉलीवुड का एक तबका भी नाराज नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी उन्हें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई आर बाल्की को आईना भी दिखा रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में आलिया-रणबीर से भी बेहतर एक्टर मौजूद हैं।

If R. Balki loves Alia and Ranbir so much, why hasn't he worked with them yet? And imagine the audacity to say there are no better actors than Ranbir and Alia after having worked with Vidya, Tabu and Dhanush. 😏