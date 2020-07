'तुम बिन' के 19 साल हुए पूरे, अनुभव सिन्हा ने कहा- इस तारीख ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'तुम बिन' के रिलीज को 19 साल पूरे हो गए हैं। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 13 जुलाई, 2001 को रिलीज हुई थी। 'तुम बिन' बतौर निर्देशक अनुभव सिन्हा की पहली फिल्म है। अनुभव सिन्हा ने सोमवार को कहा तुम बिन उनके निर्देशन की पहली फिल्म है जो सोमवार को अपनी 19वीं वर्षगांठ मना रही है।

उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। फिल्म 'तुम बिन' में प्रियांशु चटर्जी, संदली सिन्हा, हिमांशु मलिक और राकेश वशिष्ठ मुख्य भूमिका में थे। इनके अलावा फिल्म में विक्रम गोखले, दीना पाठक, मनोज पाहवा, राजेंद्र गुप्ता, नवनीत निशान, व्रजेश हिरजी, राजेश खेरा और अमृता प्रकाश भी नजर आए थे।

Some films run and some don’t. Very few live a very long life. I’m so grateful that my first film has been loved for 19 years and counting. This date 2001 it changed everything for me. Forever. Thank you Team. #TumBin https://t.co/WP8Ydz97ra