18 महीने की लड़की ने 'जय जय शिवशंकर' गाने पर किया डांस, टाइगर बोले- कोई कंपटीशन नहीं.. देखें VIDEO

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में 18 माह की लड़की के डांस वीडियो को टैग किया है जिसमें वह फिल्म 'वार' के 'जय जय शिवशंकर' गाने पर डांस कर रही है। ट्विटर उपयोगकर्ता ने अपनी 18 महीने की भतीजी के डांस वीडियो के साथ लिखा है कि, 'टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को इस छोटी बच्ची से 'सीरियस कंपटीशन' का सामना करना पड़ेगा।

यूजर ने लिखा है, 'प्रिय ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ आपको एक सीरियर कंपटीशन का सामना करना होगा। आपने मेरी 18 महीने की भतीजी को जय जय शिवशंकर पर पूरे दिल से नाचते हुए देखा होगा। यह ट्विटर यूजर नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। टाइगर ने अपने प्रशंसक के इस ट्वीट का बड़ी विनम्रता से जवाब दिया है और लिखा है कि, यह छोटी बच्ची उनसे और ऋतिक से बेहतर डांसर है।

ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि, 'कोई कंपटीशन नहीं, उसने हाथों हाथ जीत ली.' श्रॉफ ने इसके बाद क्लैपिंग और दिल वाले इमोजी भी बनाए हैं। अपने डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले टाइगर ने पिछले साल 'कॉफी विद करन' पर कबूल किया कि उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही डांस करना शुरू कर दिया था।

Dear @iHrithik @iTIGERSHROFF you have got a serious competition here. 😀

You must see my 18 months old niece dancing with all her heart on #jayjayshivshankar. Love from Nanded, Maharashtra ❤❤ pic.twitter.com/VsYQMXIpEd