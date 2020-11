...जब एडिशनल जज ने जमानत याचिका का निपटारा कविता के जरिये किया

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के सेशंस जज ने दिल्ली हिंसा के एक आरोपी को जमानत देते समय कविता लिख डाली। एडिशनल जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका का निपटारा कविता के जरिये किया। कोर्ट ने आरोपी बाबू को दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दिया।

कोर्ट ने बाबू को इस आधार पर जमानत दे दी कि घायल शिकायतकर्ता का पता नहीं लग रहा है। कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो किसी भी गवाह के संपर्क में नहीं आएगा और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करेगा। कोर्ट ने आरोपी को बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो किसी भी आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होगा और कोर्ट की सभी कार्यवाही में शामिल होगा।

आरोपी के खिलाफ 28 वर्षीय राहुल ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी की ओर से वकील जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी पिछले 8 अप्रैल से हिरासत में है। आरोपी की पहचान कांस्टेबल सतीश ने मौजपूर रेडललाइट पर अपनी तैनाती के समय उसे देखने के आधार पर किया। जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले के एक सह-आरोपी इमरान को कोर्ट जमानत दे चुका है।

आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से वकील सलीम अहमद ने कहा कि 25 फरवरी को मौजपुर-बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के पास कबीर नगर में पुलिया कब्रिस्तान पर दंगा भड़का था। उस दंगे में कई लोग घायल हुए थे और तीन लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की सूचना मिलने पर वेलकम थाने की पुलिस ने ने एमएलसी हासिल किया, लेकिन घायल का पता नहीं लग सका। उसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147,148 149, 323, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने कबीर नगर पुलिया के पास हुई सभी घटनाओं की एमएलसी एक साथ कर दिया क्योंकि सभी घटनाएं कबीर नगर पुलिया के पास हुई थीं। लेकिन बाद में जांच में पुलिस को पता चला कि सभी घटनाएं एक ही स्थान पर नहीं हुई थीं। उसके बाद सभी एमएलसी को अलग-अलग कर एफआईआर दर्ज किया गया।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपना पता और मोबाइल नंबर गलत बताया था। 26 मार्च को जब कांस्टेबल सतीश ने जांच शुरु की पाया कि जब वह 25 फरवरी को मौजपुर रेड लाइट पर था तो उसने दंगाईयों को देखा। वहीं सतीश ने इमरान को देखा जिसकी निशानदेही पर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हिंसा में खुद के लिप्त होने की बात कबूली थी। आरोपी पहले भी चार मामलों में लिप्त रहा है जिसमें एक हत्या और दूसरा हत्या की कोशिश का मामला है।

कोर्ट ने कविता में इस तरह लिखा--

Babu pleading for his bail;

State opposing tooth and nail.

Summers bygone, winters have arrived;

But crime you did, and Rahul cried.

I am not the one, I am not the one;

Too grave the charge, don't pretend.

Whom did I attack, where is he;

Oh! That we know, in the trial we will see.

You say I have said & I deny from the first blush;

Rahul may be gone yet Satish said.

Didn't we say; don't rush;

Let me go, let me go, even Imran is on bail.

Even then, even then;

it wouldn't be a smooth sail.

Stop! Stop! Stop! Stop;

I have heard, heard a lot.

Mind is clear, with claims tall;

Its my time to take a call.

Babu has a sordid past;

proof is scant, which may not last.

His omnipotence can't be assumed;

Peril to vanished Rahul, is legally fumed.

Take your freedom from the cage you are in;

Till the trial is over, the state is reigned in.

The State proclaims;

to have the cake and eat it too;

The Court comes calling ;

before the cake is eaten, bake it too.