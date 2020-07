दिल्ली में भारी बारिश, कई जगहों पर जलभराव, राजधानी समेत इन राज्यों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सुबह से भारी बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के बाद दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में पानी भर गया है। इतना ही नहीं जखीरा अंडर पास में इतना पानी भर गया कि एक बस उसमें डूब गई। शालीमार बाग में भी घरों में पानी घुसने की खबर है। वहीं मिंटो रोड पर एक बस और कार पानी मे डूबी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम फंसे लोगों को रेस्क्यू करवाने पहुंची। इस दौरान एक बस फंस गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के साथ-साथ थंडरस्टॉर्म का भी अनुमान लगाया था।

#WATCH Delhi: A bus got stuck in a waterlogged road under Minto Bridge following heavy rainfall in the national capital this morning. pic.twitter.com/OhwpyIU2Sz