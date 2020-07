दिल्ली में कोरोना के 954 केस आए सामने, कुल पॉजिटिव मामलो की संख्या 1 लाख 23 हजार के पार

नई दिल्ली। दिल्ली में नए कोरोना वायरस मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट दिखने को मिली। राजधानी में सात हफ्तों में पहली बार कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 1,000 से कम रही है।

With 954 new cases, the total number of COVID-19 positive cases in Delhi rises to 1,23,747 and 1,04,918 have recovered till now. Recovery rate is at 84%: Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/2pfe5OaXyQ