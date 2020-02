शादी के लिए मना करने पर शिक्षिका को किया आग के हवाले, हालत गंभीर

वर्धा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक व्यक्ति ने कथित रूप से एक शिक्षिका पर सोमवार को पेट्रोल डाल कर आग लगा दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुबह जब शिक्षिका कालेज जा रही थी तब हिंगनहाथ तहसील के नांदेरी में विकास उर्फ विक्की नागार्ले ने शिक्षिका पर पेट्रोल डाल कर आरोपी ने आग लगा दी।

यह खबर भी पढ़ें:​ ​CTET Exam 2020: केंद्रीय शिक्षक पात्रता के आवेदन शुरू, 5 जुलाई को आयोजित होगी परीक्षा

24 वर्षीय युवती को 27 साल के युवक ने उसे इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि युवती ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। जबकि आरोपित खुद शादीशुदा है। हिंगनघाट पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया की पीड़ित युवती की उम्र 24 साल है। वह एक वीमेंस कॉलेज में पिछले 7 महीने से पढ़ा रही थी। पीड़िता से आरोपित युवक ने कई बार प्यार का इजहार किया लेकिन पीड़िता ने हां नहीं की। इससे गुस्से में आकर युवक ने पीड़िता को पेट्रोल डाकर जिंदा जलाने की कोशिश की।

Maharashtra: A woman teacher set ablaze by a man in Hinganghat area in Wardha. Police Inspector Satyaveer Bhandivar says, "We are trying to ascertain the motive behind the incident and to nab the accused. She has been taken to a hospital in Nagpur". pic.twitter.com/I3MBEN2gv4