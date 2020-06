Video/हैवानियत की सारे हदें पार कर रहा है इंसान, हथिनी और गाय के बाद अब तेंदुए के साथ बर्बरता, दांत तोड़े, मौत के घाट उतारा और फिर...

गुवाहाटी। देशभर में इन दिनों जानवरों के साथ निर्दयता के मामले थम नहीं रहे हैं। केरल में गर्भवती हथिनी, हिमाचल प्रदेश में गाय और अब असम में तेंदुए के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। यहाँ लोगों की भीड़ ने एक तेंदुए को पीट-पीटकर मार डाला। इतना ही नहीं तेंदुए को मारने के बाद उसके शव से दांत और नाखून निकालने के बाद परेड निकाली गई।

फिलहाल मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। यह घटना असम के गोरचुक के काथाबाड़ी इलाके की है।

Assam: A leopard was killed, its tail, hands were severed, and it was hanged from a pole in Sonari area of Charaideo district yesterday. Forest Department has sent the body for postmortem. Case registered pic.twitter.com/uvHfhqC8Ce