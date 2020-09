परियोजना सहयोगी के खाली पदों निकली भर्तियां, जल्द करें आवेदन

डेस्क। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर “Fundamental studies on designing & synthesis of multinucleating ionophores towards high lithium loading and extraction from various sources। ” प्रोजेक्ट हेतु परियोजना सहयोगी के पद को भरने हेतु पात्र और योग्य उम्मीदवार की जरूरत है। योग्य उम्मीदार इस पद हेतु 13-9-2020 तक आवेदन कर सकते हैं।

नौकरी हेतु पात्र और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की आखिरी तारीख, आवेदन शुल्क, नौकरी हेतु चयन प्रक्रिया, नौकरी के लिए आयु सीमा, जिन पदों पर भर्ती निकली उनका विवरण, पदों के नाम, नौकरी हेतु शैक्षणिक योग्यता, कुल पदों की संख्या जैसी नौकरी से जुड़ी अहम सूचना नीचे विस्तार से ले सकते हैं।

पद का नाम- परियोजना सहयोगी

कुल पद – 2

स्थान- भावनगर

नौकरी हेतु यह है उम्मीदवारों की आयु सीमा

उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 35 वर्ष मान्य होगी एवं आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतन

चयनित उम्मीदवार को विभाग के नियमानुसार वेतन मिलेगा।

नौकरी हेतु यह है जरुरी शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन और जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री मिली हुई हो एवं इस विषय में अनुभव भी होना चाहिए।

पात्र उम्मीदवारों का नौकरी हेतु ऐसे होंगा चयन

उम्मीदवार का साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा।

नौकरी हेतु पात्र उम्मीदवार इस तरह सरलता से कर सकते हैं आवेदन

योग्य तथा इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करते हैं, इसके साथ ही शिक्षा एवं दूसरी योग्यता, जन्मतिथि की तिथि और अन्य जरुरी सूचना व दस्तावेजों संग स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियां और नियत तारीख से पहले भेज सकते हैं।

