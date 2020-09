जेईई-मेन्स और नीट उम्मीदवारों को रेलवे की बड़ी सौगात, अब मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए मिली ये स्पेशल छूट

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने NEET-JEE अभ्यर्थियों के लिए मुंबई में स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान जारी कर कहा कि NEET-JEE के एग्जाम में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों और उनके पैरेंट्स की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

इसके साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेन्स) और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) के उम्मीदवारों को मुंबई लोकल ट्रेन से यात्रा की इजाजत दे दी गई है। छात्र परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाकर अभिभावकों के साथ सफर कर सकेंगे।

उधर रेल मंत्रालय के फैसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर गृहमंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि NEET-JEE एग्जाम के लिए लोकल ट्रेनों के संचालन के लिए शुक्रिया गृह मंत्री अमित शाह जी।

Thank you Hon Union HM @AmitShah ji for instructions to increase the frequency of Mumbai Suburban services for NEET & JEE exams and allowing candidates to permit travel on the basis of their admit cards.#NEETJEE https://t.co/omBmhWZmTR pic.twitter.com/k2uK7HinuW