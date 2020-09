IBPS Clerk Notification 2020: आईबीपीएस ने निकाली क्लर्क की 1500 से ज्यादा भर्तियां, जानिए योग्यता से लेकर सभी जरुरी बातें

नई दिल्ली। कोरोना काल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे सभी बेरजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क के पद पर 1557 भर्तियां (IBPS CRP Clerks X recruitment) निकाली हैं।

IBPS द्वारा निकाली गई ये भर्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में खाली पड़े क्लर्क के पदों के लिए की जाएंगी।

इन भारतीयों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2020 है। ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर माह की 4, 12, 13 तारीख को होगी। मेन एग्जाम 24 जनवरी, 2021 को होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट 1 अप्रैल 2021 को जारी होगी।

कहां कितनी वैकेंसी-

आंध्र प्रदेश - 10 पद

अरुणाचल प्रदेश - 1 पद

असम - 16 पद

बिहार - 76 पद

चंडीगढ़ - 6 पद

छत्तीसगढ़ - 7 पद

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव - 4 पद

दिल्ली (NCT) - 67 पद

गोवा - 17 पद

गुजरात 119 पोस्ट

हरियाणा - 35 पद

एचपी - 40 पद

जम्मू और कश्मीर - 5 पद

झारखंड - 55 पद

कर्नाटक - 29 पद

केरल - 32 पद

लक्षद्वीप - 2 पद

एमपी- 75 पद

महाराष्ट्र - 334

मणिपुर - 2 पद

मेघालय - 1 पद

मिजोरम - 1 पद

नागालैंड - 5 पद

ओडिशा - 43 पद

पुदुचेरी - 3 पद

पंजाब - 136 पद

राजस्थान - 48 पद

सिक्किम - 1 पद

तमिलनाडु - 77 पद

तेलंगाना -20 पद

त्रिपुरा - 11 पद

यूपी - 136 पद

उत्तराखंड - 18 पद

पश्चिम बंगाल - 125 पद

आयु सीमा-

सभी भारतीयों के लिए न्यूनतम - 20 वर्ष और अधिकतम - 28 वर्ष। यानी उम्मीदवार का जन्म 02.09.1992 से पहले और 01.09.2000 के बाद नहीं होना चाहिए। एससी व एसटी वर्ग को आयु में पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

शैक्षणिक योग्यता-

-किसी भी स्ट्रीम या विषय में ग्रेजुएशन।

-उम्मीदवार जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहा है, उसे वहां की स्थानीय भाषा लिखनी व बोलनी आनी चाहिए।

-कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान हो। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर ऑपरेशन/लेंग्वेज में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री हो। या 10वीं/कॉलेज/इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर/आईटी विषय पढ़ा हो।

इस भर्ती के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने वालों को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट मेन एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर बनेगी। प्रीलिम्स व मेन, दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे।

आवेदन फीस-

SC/ST/PWBD/EXSM वर्ग के लिए - 175/ रुपये

अन्य सभी वर्गों के लिए - 850 रुपये

भुगतान ऑनलाइन मोड से होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट से फीस का भुगतान कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां-

-ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 23 सितंबर 2020

-ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि - 23 सितंबर 2020

-प्री एग्जाम ट्रेनिंग के कॉल लेटर - 17 नवंबर 2020 से डाउनलोड कर सकेंगे।

-प्री एग्जाम ट्रेनिंग - 23 नवंबर से 28 नवंबर

-प्रीलिम्स एग्जाम के कॉल लेटर - 18 नवंबर 2020 से डाउनलोड कर सकेंगे।

-ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम - 5, 12 व 13 दिसंबर 2020

-प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट - 31 दिसंबर 2020

-ऑनलाइन मेन एग्जाम के कॉल लेटर - 12 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे।

-ऑनलाइन मेन एग्जाम- 24 जनवरी 2021

-प्रोविजनल अलॉटमेंट - 1 अप्रैल 2021

आवश्यक दस्तावेज-

- फोटो - (4.5cm × 3.5cm)

- सिग्नेचर

- बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

- हाथ से लिखी डिक्लेयरेशन

- उम्मीदवार के पास अपना ईमेल आईडी हो।

कैसे करें आवेदन-

आवेदन करने के लिए IBPS की वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर होमपेज पर दिख रहे “CRP Clerks” के लिंक पर क्लिक करें। नया पेज खुलने पर “CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- Clerks (CRP-Clerks-X)” के लिंक पर क्लिक करें । इसके बाद “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड बन जाने के बाद आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

