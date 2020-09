हरियाणा, राजस्थान और बिहार में एयरफोर्स करेगा भर्ती, 27 सितंबर से करें रजिस्ट्रेशन

डेस्क। भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार तथा हरियाणा में बड़ी भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। ये भर्तियां एयरमैन ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड के पदों हेतु की जाएंगी। भर्ती रैली हेतु पहले airmenselection.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो 27 सितंबर, 2020 से प्रारम्भ होंगे। नोटिफिकेशन की माने तो भारतीय वायुसेना 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य भर्ती रैली आयोजित करेगी।

#JoinIAF: IAF invites online applications for pre-registration from unmarried male citizens (Indian/Nepalese) from Rajasthan to appear in recruitment rally to join as an Airman in Group X Trades (except Education Instructor Trade).



For more details visit https://t.co/zvvNv4Y85k pic.twitter.com/VS3mChhl7j