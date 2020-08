तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने पीएम मोदी को लिखा खत, की GST बकाया भुगतान की मांग

नई दिल्ली। जीएसटी बकाया भुगतान का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। इसी सिलसिले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिया है। खत में पलानीस्वामी ने जीएसटी बकाया भुगतान की मांग की है।

केंद्र तथा राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में एक जुलाई (2017) से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी हेतु ब्याज लेने का निर्णय लिया था। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को एक सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लेने की बात बोली थी।

लॉकडाउन की वजह से राज्य पर बढ़ा बोझ

दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस महामारी एवं लॉकडाउन की वजह से बढ़े आर्थिक बोझ का हवाला दिया है। इसके साथ ही मोदी सरकार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की हठपूर्वक प्रार्थना की है।

इसके पूर्व भी 27 अगस्त को तमिलनाडु ने भुगतान की मांग की थी। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष (2017-18) के 4,073 करोड़ बकाये सहित साल 2018-19 की लंबित 12,258.94 करोड़ की राशि का भुगतान करने की मांग की है।

Tamil Nadu CM writes to PM Modi over GST compensation of States, says he's 'very concerned about 2 options offered to States after 41st GST Council Meeting'

"Our stance has been that GoI has moral & legal obligation to pay compensation for shortfall in GST collections," he writes pic.twitter.com/gJbBZl8FoK