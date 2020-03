नई दिल्‍ली/मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र और देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों (खाताधारकों) को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने बुधवार को सभी तरह के सेविंग अकाउंट पर एवरेज मंथली बैलेंस (एएमबी) रखने की अनिवार्यता को खत्‍म कर दी है।

Important announcement for #SBI customers! Average Monthly Balance (AMB) charges on savings bank accounts have been waived. Quarterly SMS charges have also been waived off. For more details, please visit: https://t.co/1f2bY5ZYTS#SBI #Announcement #SavingsAccount #ZeroBalance pic.twitter.com/u9bfRthzpk