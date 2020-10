SBI की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा पड़ी ठप, लेकिन ATM कर रहे हैं काम

नई दिल्ली। भारत के बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं आज ठप हो गई हैं। बैंक ने एक ट्वीट में इसकी सूचना प्रदान की है। हालांकि एटीएम और पीओएस मशीनें अप्रभावित हैं। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि हम अपने ग्राहकों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे साथ बनें रहिए। बहुत शीघ्र ही सामान्य सेवा फिर से प्रारम्भ हो जाएगी।

We request our customers to bear with us. Normal service will resume soon.#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #YONOSBI #OnlineSBI pic.twitter.com/dDFAgmGLQl