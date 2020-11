SBI ने करोड़ों ग्राहकों को जारी किया अलर्ट! भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो...

नई दिल्ली। भारत में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी हैं। ऐसे फ्रॉड से बचने हेतु भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को सतर्क करता रहा है। इसी क्रम में SBI ने बीते मंगलवार को एक और ट्वीट जारी कर अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की है। SBI ने यह भी कहा है कि वो अपने ग्राहकों को ऐसा कोई मेल नहीं भेजता है।

SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को सतर्क करते हुए बोला है कि हमारे ग्राहकों को फेक ई मेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ई मेल से SBI का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में ई मेल को खोलने से बचने चाहिए। SBI ने एक ट्वीट में बताया कि "बैंक ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे इंटरनेट पर सतर्क रहें और किसी भी भ्रामक तथा फर्जी संदेश के बहकावे में न आएं।"

SBI customers are requested to be alert on Social Media and not fall for any misleading and fake messages. #SBI #StateBankOfIndia #CyberSecurity pic.twitter.com/D1IL41PXfB

बैंक ने एक वीडियो शेयर करते हुए ग्राहकों से अपनी गोपनीय जानकारी ऑनलाइन शेयर करने हेतु इंकार किया है। एसबीआई ने वीडियो संग ट्वीट किया, "सतर्क रहें, सुरक्षित रहिए। इंटरनेट पर हमारे साथ बातचीत करते हुए, खाता सत्यापन की जांच कीजिए एवं गोपनीय विवरण ऑनलाइन साझा न कीजिए।"

Be vigilant, be safe.

While interacting with us on social media, please check account verification and do not share confidential details online. pic.twitter.com/x2T7ImaCz6