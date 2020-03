यस बैंक का संकट सामने आने के बाद फैल रही भ्रांतियों पर RBI ने कहा- सभी खाताधारकों के पैसे सुरक्षित

नई दिल्‍ली/मुंबई। यस बैंक का संकट सामने आने के बाद लोगों के बीच फैल रही भ्रांतियों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने रविवार को कहा कि खाताधारकों का पैसा सुरक्षित है। आरबीआई ने कहा कि वह सभी बैंकों पर करीब से नजर रख रहा है।

रिजर्व बैंक ने ट्विट करके कहा कि बैंक खातों में जमा धन की सुरक्षा को लेकर फैल रही चिंताएं और भ्रांतियां दोषपूर्ण विश्लेषणों पर आधारित हैं। आरबीआई ने कहा कि खाताधारकों की कुछ बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर मीडिया के कुछ हलकों में चिंताएं जताई गई है। दरअसल ये सारी चिंताएं दोषपूर्ण विश्लेषणों पर आधारित हैं।

RBI closely monitors all the banks and hereby assures all depositors that there is no such concern of safety of their deposits in any bank. (2/2)