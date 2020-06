लगातार 17वें दिन बढ़े तेल के दाम, जानिए आपके शहर में कितना हुआ भाव

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़त का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 0.20 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 79.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 0.55 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 79.40 रुपये प्रति लीटर हुई। यह लगातार 17वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 17 दिनों में पेट्रोल 8.50 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है वहीं डीजल की कीमत भी 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है।

Petrol and diesel prices at Rs 79.76/litre (increase by Rs 0.20) and Rs 79.40/litre (increase by Rs 0.55), respectively in Delhi today. pic.twitter.com/aG8CFjU3bq