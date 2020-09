दुनिया के इन देशों में भी चलता है भारत का लाइसेंस, लेकिन माननी होगी ये शर्तें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार को अलग-अलग सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से ये मालुम चला है कि अनेक देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को कबूल नहीं कर रहे हैं। यह सूचना ANI ने ट्विटर पर दी है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके जरिए जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के पूर्व ले पृष्ठ पर मुहर लगाने की सलाह प्रदान की है।

जानकारी के मुताबिक यदि आप विदेश दौरे हेतु जाना चाहते हैं और वहां पर ड्राइविंग करनी है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। किन्तु कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां ड्राइविंग हेतु आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।

It has been brought to notice of the ministry via various public grievances that many countries are not accepting International Driving Permit issued to Indian citizens: Govt of India https://t.co/sQnsa5cfYY