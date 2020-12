यदि SBI में है खाता, तो आपके बड़े काम की है यह खबर, नहीं तो होगी दिक्कत

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों हेतु एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एसबीआई ने अपने करोड़ों खाताधारकों हेतु जानकारी जारी की है जिसके तहत बैंक के ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु योनो एसबीआई ऐप को अपग्रेड करने को लेकर जरुरी कदम उठा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक सिस्टम आउटेज के कारण योनो एसबीआई मोबाइल ऐप की सेवा उयपोग करने वाले उपभोक्ताओं का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

We request our esteemed customers to bear with us as we work towards restoring YONO SBI app to provide for an uninterrupted banking experience.#SBI #StateBankOfIndia #ImportantAnnouncement #InternetBanking #OnlineSBI pic.twitter.com/7Qykf85r85