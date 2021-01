वैक्सीन 'कोविशील्ड' को सरकार से मिली मंजूरी, आनंद महिंद्रा ने अदार पूनावाला को किया सलाम

नई दिल्ली। देश में कोरोना फ्री बनाने के लिए सबसे पहले वैक्सीन 'कोविशील्ड' को सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने कहा कि इससे करोड़ों जीवन बचाने में मदद मिलेगी। सरकार से मंजूरी मिलने के कुछ देर बाद ही SII के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर उठाए गए जोखिम का फल अंतत: मिलने जा रहा है।

पूनावाला के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा कि जोखिम उठाना ही किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल कैरेक्टर है। अदार पूनावाला द्वारा उठाए गए इस बड़े जोखिम से ही करोड़ों लोगों की जीवन बचाने में मदद मिलेगी। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'जोखिम उठाना ही किसी भी बिजनेस का मौलिक लक्षण है। इसके दो ही नतीजे होते हैं, लेकिन इसके सफल होने पर फायदा भी बहुत बड़ा होता है। अदार ने क्षमता बढ़ाने का बड़ा जोखिम लिया है। लेकिन उनका यह जोखिम केवल पैसे के मामले में ही फलदायी नहीं होगा, बल्कि इससे करोड़ों लोगों की जीवन बचाने में मदद मिलेगी। सलाम'

Risk-taking is a fundamental characteristic of business. A bet can go either way but when it succeeds it’s hugely rewarding. @adarpoonawalla took a huge risk in creating capacity. But his bet was not just about financial rewards. It will help save millions of lives. A salute. https://t.co/GseiC20sNS