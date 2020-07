Google के सीईओ सुंदर पिचाई का बड़ा एलान, कहा- भारत में करेगा 75,000 करोड़ रुपये का निवेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ आज वर्चुअल मीटिंग (वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग) की। पीएम ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। गूगल अगले 5 से 7 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को इसकी घोषणा की। Google for India Digitisation Fund के रूप में यह निवेश भारत के डिजिटलीकरण के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

दरअसल, देश में आयोजित हो रहे छठे गूगल फॉर इंडिया इवेंट को संबोधित करते हुए पिचाई ने कहा कि यह नवीनतम कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतिबिंब है। मोदी ने ट्वीट करके लिखा, आज सुबह @सुंदरपिचाई के साथ एक सफल बातचीत हुई। हमने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्‍तेमाल सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों के बीच कोरोना वायरस महामारी के दौरान उभरती नई कार्य संस्कृति को लेकर भी चर्चा हुई।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Google CEO Sundar Pichai today held a video conference over a wide range of issues.



