वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman आज बैंक प्रमुखों के साथ करेंगी मंथन, लोन को लेकर आ सकती है बड़ी खबर

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैंकों के अधिकारियों और एनबीएफस के साथ आज एक अहम बैठक होने वाली हैं। सीतारमण की इस बैठक का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े वित्तीय दबाव के समाधान के लिए एक बार ऋण पुनर्गठन योजना का सुचारू तरीके से और तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। और यह बैठक कारोबारियों और व्यक्तिगत कर्जधारकों को पूंजी संकट से बचाने के लिए की जा रही है।

बैठक में 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। यह बैठक इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि 31 अगस्त को मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो गई है। उम्मीद है बैठक में इसे और कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक के लिए कई राहतों का ऐलान किया था।

Finance & Corporate Affairs Nirmala Sitharaman (in file pic) to review with the top management of Scheduled Commercial Banks and NBFCs, the implementation of the resolution framework for COVID-19 related stress in bank loans today. pic.twitter.com/pew7PXBzy9