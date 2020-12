एचडीएफसी को बड़ा झटका, RBI ने बैंक की डिजिटल सेवाओं पर लगाई रोक

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक एचडीएफसी को बड़ा झटका देते हुए बैंक सभी की डिजिटल सेवाओं पर रोक लगा दी है। दरअसल, RBI ने 02 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा पेमेंट यूटिलिटी सर्विस पर रोक लगा दी है। बता दें कि बीते 2 वर्ष में एचडीएफसी ग्राहकों को डिजिटल सर्विस में अनेक बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है जिसके कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है.

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में बैंक ने बताया कि 2 दिसंबर को RBI ने आदेश दिया है। आदेश में आरबीआई ने बोला है। कुछ ही दिन पहले बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट यूटिलिटीज में लगातार ढेर सारी रुकावटें आती रही हैं।

