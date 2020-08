दिल्ली हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को बड़ी राहत, IBC प्रक्रिया पर लगाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से कारोबारी अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने अनिल के विरुद्ध जारी इन्सॉल्वेंसी ऐंड बेंक्रप्सी कोड (IBC) प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom) एवं रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड (RITL) के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में उनकी ओर से पर्सनल गारंटी से जुड़ा है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम तथा रिलायंस इन्फ्राटेल को 1200 करोड़ का कर्ज प्रदान किया था। अनिल ने इस कर्ज को लेकर निजी गारंटी दी थी। इसी को आधार बनाकर मुंबई बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रफेशनल को नियुक्त करने का आदेश प्रदान किया था जो एसबीआई के 1200 करोड़ लोन की रिकवरी को देखता।

Delhi High Court stays Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) proceedings against Anil Ambani in a matter pertaining to a personal guarantee given by him against a loan taken by Reliance Communications Ltd (RCom) and Reliance Infratel Ltd (RITL) from State Bank of India (SBI). pic.twitter.com/Cfos8wpEr7