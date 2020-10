बैंक ने बनाया खास पोर्टल, अब बैंक से परेशानी होने पर सीधे करें RBI से शिकायत

नई दिल्ली। यदि आपको अपने बैंक से किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है तो आप सीधे बैंकिंग नियामक मतलब आरबीआई से इसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक ने इसके लिए एक खास पोर्टल Complaint Management System (CMS) तैयार किया है।

आरबीआई ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान हेतु बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन को साथ जोड़ा है। आरबीआई ने ट्विटर अकाउंट 'आरबीआई सेज' पर बिग बी ने एक संदेश डाला है।

