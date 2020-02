आम जनता को एक और झटका, खुदरा के बाद अब थोक महंगाई दर भी बढ़ी

नई दिल्ली। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आधिकारिक आंकड़े शुक्रवार को जारी किए गए।

Govt of India: The annual rate of inflation, based on monthly Wholesale Price Index, stood at 3.1% (provisional) for the month of January 2020 (over January 2019) as compared to 2.59% (provisional) for the previous month & 2.76% during the corresponding month of the previous year pic.twitter.com/4atWmwtXhY