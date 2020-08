सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है सुशांत सिंह की थ्रोबैक तस्वीर, बहन श्वेता शेयर किया VIDEO

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। लेकिन यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि अभिनेता ने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। सुशांत का परिवार शुरुआत से ही उन्हें इन्साफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल सुशांत सिंह सुसाइड मामले की जांच सीबीआई कर रही है और हर कोई यह उम्मीद कर रहा है कि सुशांत को अब जल्द से जल्द इन्साफ मिलेगा।

वहीं इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत की थ्रोबैक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति ने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इस तस्वीर में सुशांत गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा-'वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।'

People from more than 101 countries joined in. Didn’t matter it was Muslim,Hindu or Christian,they were all chanting Gayatri mantra for our Beloved Sushant.🙏❤️🙏 Hope God always keeps us united 4 ths fight for truth and justice #GayatriMantra4SSR #JusticeForSushant #GodIsWithUs pic.twitter.com/fu9dI7Ajxe