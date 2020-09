सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया से दूर रहने का किया फैसला, बताई ऐसी खास वजह

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने घोषणा की है कि वह अगले 10 दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस दर्द से उबरने की जरूरत है। उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। श्वेता ने ट्विटर पर भावुक पोस्ट किया। सुशांत की बहन श्वेता अभिनेता की मौत के बाद से सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही है।

श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया-'आप कितने भी मजबूत बने रहने की कोशिश करें, लेकिन एक समय पर दर्द हावी हो जाता है कि भाई तो है ही नहीं। मैं उसे कभी छू नहीं पाऊंगी। उसे हंसते हुए या मजाक करते हुए नहीं देख पाऊंगी। पता नहीं इस दर्द को भरने में कितना समय लगेगा।'

1/2 How much ever you try to stay strong, but at times this strong pain takes over that Bhai is actually not there anymore. Will never be able to touch him or see him laugh or listen to him cracking jokes... I wonder how long will it take to heal completely.