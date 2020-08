सुशांत की मौत का 2 महीने बाद भी नहीं हुआ खुलासा, अब बहन श्वेता ने फैंस से की ग्लोबल प्रेयर में जुड़ने की अपील

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे आज दो महीने पूरे हो चुके हैं। अभिनेता ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। फैंस सुशांत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए उनके लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं।

सुशांत की बहन श्वेता ने 15 अगस्त को सुबह 10 बजे सुशांत के लिए एक ग्लोबल प्रेयर मीट का आयोजन किया है। इसके साथ ही श्वेता ने सोशल मीडिया पर फैंस से अपील की है कि वे सभी इस प्रेयर मीट का हिस्सा बने और सुशांत को न्याय दिलवाने में मदद करे।

श्वेता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें सबसे ऊपर श्रीमद्भगवद गीता का श्लोक लिखा है-'ये शरीर नाशवान हैं, लेकिन इन निकायों में रहने वाले शाश्वत, अविनाशी और अभेद्य हैं!'15 अगस्त के दिन सुबह दस बजे होने वाली इस ग्लोबल प्रेयर के दौरान हाथ जोड़कर एक मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके साथ ही श्वेता ने लोगों से इस प्रेयर मीट में जुड़ने की अपील की है।

I request you all to please join us for Global 24-hour spiritual and prayer observation for Sushant Singh Rajput, so that the truth prevails and we find justice for our beloved Sushant #GlobalPrayers4SSR 🙏❤️🙏 #CBIForSSR #Warriors4SSR #justiceforSushantSinghRajput #Godiswithus pic.twitter.com/glXWJLf3zl