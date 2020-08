सुशांत सिंह केस: नीरज और सिद्धार्थ को लेकर सुशांत के फ्लैट पर पहुंची CBI टीम, दोबारा क्राइम सीन को किया जाएगा रीक्रिएट

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) गहन जांच-पड़ताल में जुट गई है। सीबीआई ने एक बार फिर सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की। सुशांत के दोस्त फ्लैट में साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब किए हैं। सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट पर क्राइम सीन को दोबारा रीक्रिएट करने जा रही है।

करणी सेना के सुजीत राठौड़ ने कहा है, ''करणी सेना के राज्य प्रमुख के कहने पर मैं 15 जून को कूपर अस्पताल गया। स्टाफ से अपील करने के बाद रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत का शव देखने की इजाजत दी गई। मैंने जैसे ही शीट को हटाया, रिया ने अपना हाथ सुशांत के छाती पर रखा और कहा, 'सॉरी बाबू'।

Maharashtra: Neeraj and Sidharth Pithani along with the CBI team outside the residence of #SushantSinghRajput in Mumbai. pic.twitter.com/SbiGOWzpKV — ANI (@ANI) August 22, 2020

उच्चतम न्यायालय के हरी झंडी दिखाने के बाद सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी। टीम ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस से मामले से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट हासिल की। सीबीआई टीम में फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की जांच का नेतृत्व कर रहे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी मुलाकात की।

Maharashtra: A team of Mumbai Police arrives at the residence of #SushantSinghRajput, where a CBI team is already present pic.twitter.com/Cr7YoS6qWi — ANI (@ANI) August 22, 2020

अधीक्षक-रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में सीबीआई की दूसरी टीम बांद्रा पुलिस थाने पहुंची, जहां अभिनेता के कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद एडीआर (दुर्घटनावश मौत का मामला) दर्ज की गई थी। टीम ने एडीआर की केस डायरी और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज लिए, जिसमें ऑटोप्सी और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल है।

Mumbai: A team of forensic experts arrives at the guesthouse in Santacruz, where the Central Bureau of Investigation (CBI) team investigating #SushantSinghRajput case is staying. pic.twitter.com/kBBZfMASL6 — ANI (@ANI) August 22, 2020

रसोइये से पूछताछ

सीबीआई अधिकारियों ने राजपूत के रसोइये को उपनगरीय सांता क्रूज़ में डीआरडीओ और आईएएफ गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए लेकर आए, जहां वे फिलहाल ठहरे हैं। गेस्ट हाउस परिसर में एक वाहन को जाते हुए देखा गया जिसमें रसोइया और सीबीआई के अधिकारी सवार थे। जांच दल मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज करेगा।

सुशांत का फ्लैट देखेगी टीम

सीबीआई टीम सुशांत सिंह राजपूत के मॉन्ट ब्लैंक इमारत स्थित फ्लैट का दौरा भी करेगी, जहां 14 जून को उनका शव फंदे से लटका मिला था। सूत्रों ने बताया कि टीम मौके पर क्राइम सीन रीक्रिएट (यह देखना कि घटना के समय वहां क्या-क्या हुआ) करेगी। सुशांत के पिता केके सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई-पिता समेत अन्य के खिलाफ आत्म हत्या के लिए उकसाने के आरोप में पटना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज की है।