सुशांत केस: SC के फैसले पर कंगना रनौत ने कहा-, इंसानियत जीती, हर एक सुशांत वॉरियर्स को बधाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने का बुधवार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने खुश जताई है।

इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। कंगना ने ट्वीट किया, 'इंसानियत जीती, हर एक सुशांत वॉरियर्स को बधाई, मैंने पहली बार ऐसी शक्तिशाली एकजुटता और सामूहिक चेतना देखी है। बहुत शानदार।अब सीबीआई मामला संभालेगी।'

Humanity wins, congratulations to each one of SSR warriors, first time I felt such strong force of collective consciousness, AMAZING 👏👏👏#CBITakesOver