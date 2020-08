सुशांत को याद कर भावुक हुई बहन श्वेता सिंह, अपने रिसेप्शन का थ्रोबैक वीडियो शेयर किया

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अक्सर भाई के साथ जुड़ी यादें फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। ऐसी ही कुछ बीते पल की यादों को ताजा करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक वीडियो साझा किया है।

यह वीडियो श्वेता के रिसेप्शन की है, जिसमें सुशांत के साथ-साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। इस वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा-'भाई मेरी शादी के रिसेप्शन में मुझे गले लगाते हुए। मुझे याद है कि कैसे रिसेप्शन से एक दिन पहले उसने मुझे गले लगाया था। हम रो पड़े थे। काश मैं उस वक्त में वापस जा पाती।'

श्वेता द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में सुशांत काले रंग की शेरवानी में हैंडसम लग रहे हैं। वीडियो में वह अपनी बहन के गले लगते हैं और फिर अपने जीजा से बात करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और पिता केके सिंह भी दिखाई दे रहे हैं।

Bhai at my wedding reception, giving me a hug. I remember a day prior to the reception how we had hugged and cried, I wish I could just go back in time. @itsSSR https://t.co/6N5mvXW5ua