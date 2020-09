कंगना को महाराष्ट्र के गृह मंत्री का करारा जवाब - कहा- ऐसे लोगों को मुंबई में रहने का हक़ नहीं, जो...

नई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान तूल पकड़ता जा रहा है। रीसेंटली उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा लग रहा है। इस पर कई सिलेब्स ने कंगना के विरोध में ट्वीट किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बयानों पर सख़्त टिप्पणी की है।

गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है जिसे लगता है कि वो मुंबई में सुरक्षित नहीं है।

I strongly condemn allegations levelled by an actress on Maharashtra & Mumbai police force. Our Police forces are brave & capable in executing their duties & maintaining law & order across the state. Whoever doesn't feel safe here has no right to live here.