रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स चैट करने वाले गौरव आर्या बड़ा खुलासा, सुशांत को लेकर कही ऐसी बात

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ED और सीबीआई की लगातार पूछताछ जारी है। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने इस मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या को तलब किया है। गौरव आर्या गोवा में अपना कैफे चलाते हैं। वहीं, सोमवार को ईडी के सामने गौरव आर्या को पेश होना है। ईडी ने गौरव आर्या को 31 अगस्त के लिए समन भेजा था।

सुशांत सिंह से कभी नहीं हुई मुलाकात

बता दें, गौरव आर्या गोवा से मुंबई पहुंचने वाले हैं। रिया से चैट में गौरव आर्या का नाम है। वहीं, गोवा एयरपोर्ट पर पहली बार मीडिया के सामने आए और कहा कि सुशांत सिंह से कभी भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। वहीं, दूसरी ओर मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की रिया से तीसरे दिन की पूछताछ जारी।

I have no connection with the case. I never met Sushant Singh Rajput. I met her (Rhea) in 2017: Gaurav Arya at Goa Airport. #SushantSinghRajputCase https://t.co/qIHSBEb70b pic.twitter.com/ADG5MUGVn4